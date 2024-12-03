Зеленский заявил, что Украина готова пригласить РФ на второй Саммит мира

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия будет препятствовать проведению Саммита мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пригласить Россию на второй Саммит мира. Но Путин не заинтересован в мире. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

По словам Главы государства, украинская сторона уже подготовила подробный документ, базирующийся на главных пунктах "Формулы мира". Его представят как странам, которые поддерживали этот план, так и не поддержавшим:

"После первого Саммита мы договорились, что проведем соответствующие конференции по каждому из пунктов формулы мира и подготовим уже подробный документ к концу ноября. Девять конференций, где были 50+ стран, мы все конференции провели, документ готов, он подробный и отработанный" , – сказал Зеленский.

Зеленский предостерег, что РФ сделает все для того, чтобы отменить проведение Саммита и прекратить существование самой "Формулы мира".

"Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели – на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим, но я хочу всем напомнить странам, которые сомневались, быть ли на первом саммите, без России. Я им говорил, – вы увидите, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу, упразднить проведение саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. окончанием войны, Путина не интересует мир", - добавил Президент.

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