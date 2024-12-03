Практика судов
  1. В Украине

Зеленский заявил, что Украина готова пригласить РФ на второй Саммит мира

08:41, 3 декабря 2024
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия будет препятствовать проведению Саммита мира.
Зеленский заявил, что Украина готова пригласить РФ на второй Саммит мира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пригласить Россию на второй Саммит мира. Но Путин не заинтересован в мире. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

По словам Главы государства, украинская сторона уже подготовила подробный документ, базирующийся на главных пунктах "Формулы мира". Его представят как странам, которые поддерживали этот план, так и не поддержавшим:

"После первого Саммита мы договорились, что проведем соответствующие конференции по каждому из пунктов формулы мира и подготовим уже подробный документ к концу ноября. Девять конференций, где были 50+ стран, мы все конференции провели, документ готов, он подробный и отработанный" , – сказал Зеленский.

Зеленский предостерег, что РФ сделает все для того, чтобы отменить проведение Саммита и прекратить существование самой "Формулы мира".

"Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели – на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим, но я хочу всем напомнить странам, которые сомневались, быть ли на первом саммите, без России. Я им говорил, – вы увидите, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу, упразднить проведение саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. окончанием войны, Путина не интересует мир", - добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС хочет предоставить ОСД и ОСМЭ полный доступ к судейским досье, но Комиссия хочет гарантий, что информация не будет передана посторонним

Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов предложено самим разработать эффективные механизмы защиты персональных данных судей.

Верховная Рада планирует расширить Нацсовету возможности отменять регистрацию СМИ и убрать требование о публикации ее актов в Реестре

В законе о правотворческой деятельности предлагается исключить требование по публикации нормативно-правовых актов Нацсовета в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.

Принятие законопроекта 11443 обусловит дополнительное вмешательство в хозяйственную деятельность, ударит по малому бизнесу и экономике – УСПП

Верховная Рада введет ограничение деятельности компаний, вина которых не доказана, по усмотрению следователя и прокурора – комитет рекомендовал принять законопроект 11443 в целом как закон.

Верховной Раде рекомендовали одобрить законопроект Кабмина о принудительном лишении права пользования землей для строительства военных построек

Комитет рекомендовал принять законопроект правительства, которым предлагается принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности на строительство и содержание военных сооружений.

Верховная Рада примет закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований считать», что бизнес может «помешать» расследованию

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва