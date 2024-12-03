Украина официально отказывается от гарантий, заменяющих членство в НАТО — МИД

Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО, — заявили в Министерстве иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальную позицию по поводу возможных гарантий безопасности, которые могут служить инструментом сдерживания российской агрессии. В заявлении МИД Украины подчеркивается, что оно сделано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума.

В ведомстве подчеркнули, что документ должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала.

"Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия. Однако в 2014 году РФ, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, грубо пренебрегла этим документом и вообще международным правом и начала свою агрессию против Украины, которая в 2022 году переросла в полномасштабное вторжение", - отмечает МИД.

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности" и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

"Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примемся ни к каким альтернативам, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - добавили в МИД.

В ведомстве считают, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже сейчас станет эффективным ответом на шантаж со стороны России и лишит Кремль иллюзий по поводу возможности сорвать евроатлантическую интеграцию нашего государства.

Кроме того, это также уникальная возможность "остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению".

Напомним, что среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря.

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