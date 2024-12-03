Украина, скорее всего, не получит приглашение в НАТО на этой неделе, — СМИ

Как сообщается, на то, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу «уйдут недели и даже месяцы».

Среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в письме своим коллегам по НАТО перед встречей министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в пользу ведения войны, а именно стремление не допустить вступления Украины в Альянс.

По словам одного из собеседников Reuters, на то, чтобы добиться консенсуса по этому вопросу "уйдут недели и даже месяцы". Если при встрече министров приглашение Украины вдруг станет предметом серьезного обсуждения, "это будет неожиданность".

Другой чиновник сказал, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в сильнейшей позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".

Напомним, что Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину к вступлению в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.