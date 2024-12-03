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Украина, скорее всего, не получит приглашение в НАТО на этой неделе, — СМИ

08:21, 3 декабря 2024
Как сообщается, на то, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу «уйдут недели и даже месяцы».
Украина, скорее всего, не получит приглашение в НАТО на этой неделе, — СМИ
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Среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в письме своим коллегам по НАТО перед встречей министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в пользу ведения войны, а именно стремление не допустить вступления Украины в Альянс.

По словам одного из собеседников Reuters, на то, чтобы добиться консенсуса по этому вопросу "уйдут недели и даже месяцы". Если при встрече министров приглашение Украины вдруг станет предметом серьезного обсуждения, "это будет неожиданность".

Другой чиновник сказал, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в сильнейшей позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".

Напомним, что Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину к вступлению в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

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НАТО Украина

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