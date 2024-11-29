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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал НАТО на следующей неделе отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу

21:37, 29 ноября 2024
Андрей Сибига отправил письмо своим коллегам по НАТО, в котором призвал отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал НАТО на следующей неделе отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу
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Министр иностранных дел Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину для вступления в Альянс во время встречи, запланированной на следующую неделю в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

"Письмо отражает восстановление усилий Киева по получению приглашения вступить в НАТО, что является частью "победного плана", изложенного в прошлом месяце Президентом Владимиром Зеленским, чтобы положить конец войне, которую спровоцировало вторжение России в Украину в 2022 году. Украина заявляет, что признает, что не может вступить в НАТО, пока война не закончится, но приглашение сейчас покажет Путину, что одна из его главных целей – не допустить вступления Киева в НАТО - не может быть достигнуто", - пишет издание.

Сибига отмечает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

"Мы считаем, что на данном этапе следует направить приглашение. Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию Россией развязанной ею войны, последним проявлением которой является участие десятков тысяч северокорейских солдат и использование Украины в качестве полигона для испытаний нового оружия", - подчеркнул глава МИД.

Он призвал "одобрить решение пригласить Украину вступить в Альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024".

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МИД

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