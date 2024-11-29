Владимир Зеленский предполагает, что готов на прекращение огня в обмен на членство в НАТО, даже если Россия немедленно не вернет захваченную землю – Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если территорию Украины, которую она контролирует, можно будет взять «под зонтик НАТО», что позволит договориться о возвращении остальных позже «дипломатическим путем».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал главному корреспонденту Sky News Стюарту Рамзи, что необходимо будет предложить членство в НАТО неоккупированным частям Украины, чтобы положить конец «горячей фазе войны», если именно приглашение в НАТО признает международно признанные границы Украины. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если территорию Украины, которую она контролирует, можно будет взять «под зонтик НАТО», что позволит ему договориться о возвращении остальных позже «дипломатическим путем».

Зеленский сказал, что членство в НАТО нужно будет предложить неоккупированным частям страны, чтобы положить конец «горячей фазе войны», если именно приглашение в НАТО признает международно признанные границы Украины.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины", - сказал он.

"Нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть временно оккупированные территории по дипломатическому пути", - добавил Президент.

Он сказал, что НАТО должно"немедленно" взять под "зонтик" часть Украины, которая остается под контролем Киева.

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