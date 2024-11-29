Зеленский обсудил с Макроном ускорение процесса передачи самолетов Mirage и важность приглашения Украины в НАТО

Лидеры обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

Также Зеленский отметил важность приглашения Украины в НАТО.

"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширение дальнобойных возможностей – не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира – и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран – членов Альянса, так и развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины", - сообщил Зеленский в Телеграм.

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