Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя Офиса Президента Павла Палиса

Командир 93-й бригады «Холодный Яр» Павел Палиса стал заместителем руководителя Офиса Президента, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что командир 93-й бригады "Холодный Яр" Павел Палиса назначен заместителем руководителя Офиса Президента.

Глава государства отметил, что он «хорошо понимает, что в бригадах, на фронте» и ежедневно будет докладывать информацию непосредственно с фронта.

"Назначил полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса – боевой командир, командир 93-й бригады «Холодный Яр». Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта ", – сказал Зеленский.

Напомним, что новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Михаил Драпатый.

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