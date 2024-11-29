Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу Президента Павла Палісу

Командир 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса став заступником керівника Офісу Президента, заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що командир 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса призначений заступником керівника Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що він "добре розуміє, що в бригадах, на фронті", тож щоденно доповідатиме інформацію безпосередньо з фронту.

"Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого.

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