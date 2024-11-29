Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого

Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це Глава держави повідомив за результатами Ставки Верховного Головнокомандувача.

Також призначено Заступника Головнокомандувача Збройних Сил України. Ним став Олег Апостол.

«Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави», — наголосив Володимир Зеленський.

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