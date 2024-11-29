Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Михаил Драпатый

Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Об этом Глава государства сообщил по результатам Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также назначен заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Им стал Олег Апостол.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях.

Главная задача – существенно повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинская армия нуждается в внутренних изменениях для полного достижения целей нашего государства», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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