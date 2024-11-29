Практика судів
  1. В Україні

Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом — мова йшла про ППО, мир і дзвінок Путіну

20:36, 29 листопада 2024
Президент Зеленський зазначив, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити РФ до миру.
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом — мова йшла про ППО, мир і дзвінок Путіну
Фото: Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої канцлер поділився деталями своїх телефонних переговорів з Путіним. 

Зеленський зазначив, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити РФ  до миру.

Президент розповів, що подякував Шольцу за лідерство Німеччини у підтримці України, особливо за посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T, а також за готовність і надалі підтримувати Україну.

Лідери обговорили, які двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну.

"Ми обговорили рішучі спільні кроки — як у двосторонньому форматі, так і з партнерами, — які можуть іще більше зміцнити здатність України захищатися. Збільшення тиску на росію та посилення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для того, щоб примусити агресора до справжнього миру", — написав Зеленський в соцмережі Х.

Олаф Шольц за підсумками телефонної розмови зазначив, що військова підтримка України продовжиться.

"Ми продовжуватимемо військову підтримку України в тісній координації з нашими європейськими та міжнародними партнерами. Я погодився з президентом Зеленським, що ми залишатимемося в контакті - також про перспективи можливих шляхів до справедливого миру", - написав Шольц у соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Володимир Зеленський Олаф Шольц

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю – Sky News

Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку вона контролює, можна буде взяти «під парасольку НАТО», що дозволить домовитися про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».

Нотаріуси подаватимуть податковій дані про посвідчені договори, але не стануть податковими агентами – які зміни передбачає закон про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

Комітет підтримав законопроект про засади створення в Україні Вищого адміністративного суду

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує прийняти за основу законопроект про створення Вищого адміністративного суду.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

У Верховній Раді з’явилася третя версія законопроекту про створення Вищого адміністративного суду – ним пропонується заборонити членам ГРМЕ відбирати суддів ВАС

Окрім законопроектів від заступника голови фракції Андрій Мотовиловця, міністра юстиції Ольги Стефанішиної, ще одну, третю версію законопроекту про створення Вищого адміністративного суду подав голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва