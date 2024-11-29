Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом — мова йшла про ППО, мир і дзвінок Путіну

Президент Зеленський зазначив, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити РФ до миру.

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої канцлер поділився деталями своїх телефонних переговорів з Путіним.

Зеленський зазначив, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити РФ до миру.

Президент розповів, що подякував Шольцу за лідерство Німеччини у підтримці України, особливо за посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T, а також за готовність і надалі підтримувати Україну.

Лідери обговорили, які двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну.

"Ми обговорили рішучі спільні кроки — як у двосторонньому форматі, так і з партнерами, — які можуть іще більше зміцнити здатність України захищатися. Збільшення тиску на росію та посилення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для того, щоб примусити агресора до справжнього миру", — написав Зеленський в соцмережі Х.

Олаф Шольц за підсумками телефонної розмови зазначив, що військова підтримка України продовжиться.

"Ми продовжуватимемо військову підтримку України в тісній координації з нашими європейськими та міжнародними партнерами. Я погодився з президентом Зеленським, що ми залишатимемося в контакті - також про перспективи можливих шляхів до справедливого миру", - написав Шольц у соцмережі Х.

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