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Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом — речь шла о ПВО, мире и звонке Путину

20:36, 29 ноября 2024
Президент Зеленский отметил, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить РФ к миру.
Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом — речь шла о ПВО, мире и звонке Путину
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которого канцлер поделился деталями своих телефонных переговоров с Путиным.

Зеленский отметил, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить РФ к миру.

Президент рассказал, что поблагодарил Шольца за лидерство Германии в поддержке Украины, особенно за усиление ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T, а также за готовность и дальше поддерживать Украину

Лидеры обсудили, какие двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.

"Мы обсудили решительные общие шаги — как в двустороннем формате, так и с партнерами, — которые могут еще больше укрепить способность Украины защищаться. Увеличение давления на россию и усиление позиций Украины на всех фронтах критически важны для того, чтобы принудить агрессора к настоящему миру ", - написал Зеленский в соцсети Х.

Олаф Шольц по итогам телефонного разговора отметил, что военная поддержка Украины продолжится.

"Мы будем продолжать военную поддержку Украины в тесной координации с нашими европейскими и международными партнерами. Я согласился с президентом Зеленским, что мы будем оставаться в контакте – также о перспективах возможных путей к справедливому миру", – написал Шольц в соцсети Х.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц

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