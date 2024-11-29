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Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, предлагающий в определенных случаях разрешить осужденным выезжать за пределы исправительных колоний

19:19, 29 ноября 2024
Законопроект предусматривает разрешение на кратковременный выезд с учетом последней имеющейся оценки поведения осужденного.
Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, предлагающий в определенных случаях разрешить осужденным выезжать за пределы исправительных колоний
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Комитет по вопросам правовой политике рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный проект закона, которым предлагается в определенных случаях разрешить осужденным выезжать за пределы исправительных колоний. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 г. № 11-р(II)/2023 №12127.

Законопроектом, с целью приведения отдельных предписаний части первой статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 года № 11-р(II)/2023, предложено внести изменения в статью 111 указанного Кодекса, согласно которым:

- в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающего жизни больного, осужденным, которые держатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток). Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток);

- предусматривается разрешение на кратковременный выезд с учетом последней имеющейся оценки поведения осужденного и по результатам последней наличной оценки рисков совершения им повторного уголовного правонарушения и т.д.

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