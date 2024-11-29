Раде рекомендуют принять за основу законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять за основу правительственный законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебного решения после истечения 10 лет с исключительными обстоятельствами в связи с решением ЕСПЧ.

Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал принять за основу правительственный проект Закона о возможности возобновления сроков для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о законопроекте 11508 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 г. № 1-р(II)/2024 по обеспечению защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека.

Целью является приведение положений процессуального законодательства в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 года № 1-р(II)/2024.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в данном Решении КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет, являются неконституционными.

Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 3 статьи 321 ХПК, которыми предусмотреть возможность возобновления сроков для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с получившим статус окончательного решение Европейского суда по правам человека после истечения десяти лет со дня вступления в силу таким судебным решением законной силы.

Также предлагается внести аналогичные изменения в часть 3 статьи 424 Гражданского процессуального кодекса Украины и часть 3 статьи 363 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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