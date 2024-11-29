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Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років

18:57, 29 листопада 2024
Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти за основу урядовий законопроект про можливість поновлення строків для перегляду судового рішення після спливу 10 років з за виключними обставинами у зв’язку з рішенням ЄСПЛ.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти за основу урядовий проект закону щодо можливості поновлення строків для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про законопроект 11508 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини.

Метою є приведення положень процесуального законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р(II)/2024.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в даному Рішенні КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

Законопроектом пропонується внести зміни до ч. 3 статті 321 ГПК, якими передбачити можливість поновлення строків для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Також пропонується внести аналогічні зміни до частини 3 статті 424 Цивільного процесуального кодексу України та частини 3 статті 363 Кодексу адміністративного судочинства України.

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КСУ законопроект ЄСПЛ

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