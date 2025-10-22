На Кіровоградщині через обстріл 27 населених пунктів залишилися без світла

Російські ракети та дрони атакували енергетику Кіровоградщини.

У ніч на 22 жовтня Росія масовано атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Обстріл не обійшов стороною і Кіровоградську область. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок атаки від електропостачання відключено 27 населених пунктів області. На місцях працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, що Київ атакували ракети та дрони. Є загиблі та постраждалі.

