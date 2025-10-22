В Кировоградской области из-за обстрела 27 населенных пунктов остались без света

Российские ракеты и дроны атаковали энергетику Кировоградской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами. Обстрел не обошел стороной и Кировоградскую область. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В результате атаки от электроснабжения отключены 27 населенных пунктов области. На местах трудятся аварийные бригады.

Напомним, что Киев атаковали ракеты и дроны. Есть погибшие и пострадавшие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.