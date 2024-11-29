Зеленський обговорив з Макроном прискорення процесу передачі літаків Mirage та важливість запрошення України до НАТО

Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили посилення ППО України та прискорення процесу передачі літаків Mirage.

Також Зеленський наголосив на важливості запрошення України до НАТО.

"Я підкреслив важливість запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей – не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру – і продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн – членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України", - повідомив Зеленський в Телеграм.

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