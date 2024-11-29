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Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю – Sky News

21:19, 29 листопада 2024
Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку вона контролює, можна буде взяти «під парасольку НАТО», що дозволить домовитися про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».
Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю – Sky News
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Президент України Володимир Зеленський сказав головному кореспонденту Sky News Стюарту Рамзі, що необхідно буде запропонувати членство в НАТО неокупованим частинам України, щоб покласти край «гарячій фазі війни», якщо саме запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України. Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання, Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку вона контролює, можна буде взяти «під парасольку НАТО», що дозволить йому домовитися про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».

Зеленський сказав, що членство в НАТО потрібно буде запропонувати неокупованим частинам країни, щоб покласти край «гарячій фазі війни», якщо саме запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України», - сказав він.

«Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом», додав Президент.

Він сказав, що НАТО має «негайно» взяти під «парасольку» частину України, яка залишається під контролем Києва.

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війна Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський припускає, що готовий на припинення вогню в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія негайно не поверне захоплену землю – Sky News

Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку вона контролює, можна буде взяти «під парасольку НАТО», що дозволить домовитися про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».

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