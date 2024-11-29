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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав НАТО наступного тижня надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу

21:37, 29 листопада 2024
Андрій Сибіга відправив листа своїм колегам по НАТО, в якому закликав надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав НАТО наступного тижня надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на наступний тиждень у Брюсселі. Про це повідомляє Reuters.

"Лист відображає відновлення зусиль Києва щодо отримання запрошення вступити до НАТО, що є частиною "переможного плану", який виклав минулого місяця Президент Володимир Зеленський, щоб покласти край війні, яку спровокувало вторгнення Росії в Україну 2022 року. Україна заявляє, що визнає, що не може вступити до НАТО, доки війна не закінчиться, але запрошення зараз покаже Путіну, що одна з його головних цілей - не допустити вступу Києва до НАТО - не може бути досягнута", - пише видання.

Сибіга наголошує, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

"Ми вважаємо, що на даному етапі слід направити запрошення. Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією розв'язаної нею війни, останнім проявом якої є участь десятків тисяч північнокорейських солдатів і використання України як полігон для випробувань нової зброї", - наголосив глава МЗС.

Він закликав "схвалити рішення запросити Україну вступити до Альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня 2024 року".

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МЗС

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