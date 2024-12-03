ВККС хочет предоставить ОСД и ОСМЭ полный доступ к судейским досье, но Комиссия хочет гарантий, что информация не будет передана посторонним

Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов предложено самим разработать эффективные механизмы защиты персональных данных судей.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей пытается наладить отношения с Общественным советом добропорядочности и решить вопрос с предоставлением ОСД полноценного «полного» доступа к досье судей и кандидатов на должности судей.

В то же время, ОСД и ОСМЭ предложено самостоятельно решить, как они обеспечат сохранение персональных данных судей и кандидатов на должности судьи.

Проблемы с доступом к досье судей

Напомним, что в течение 2024 года Общественный совет добропорядочности неоднократно выдвигал претензии к ВККС в связи с тем, что так называемый «полный доступ» к судейским досье, который ОСД получил благодаря изменениям в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в 2023 году, остается, по сути, формальным.

В ОСД сообщали, что из-за несогласованности изменений в закон с внутренними нормативными актами ВККС, члены Совета добропорядочности не могут физически обрабатывать информацию из досье судей, а могут только ее просматривать. Из-за такого положения вещей, по словам представителей ОСД, они не успевают осуществлять качественную проверку судей.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в ноябре ОСД обвинил ВККС в нежелании помогать общественности в решении ее проблем с доступом к досье, что, по мнению ОСД, ставит под вопрос эффективное участие общественности в процедуре квалификационного оценивания судей.

В свою очередь, в Комиссии сообщили, что не могут ждать месяцами и постоянно откладывать собеседования с судьями. К примеру, ОСД в ноябре сообщил, что не смог проверить судей, собеседования с которыми начались еще летом.

26 ноября ОСД обнародовал негативные выводы относительно восьми судей, которые должны были проходить собеседования, в достаточно необычном формате – вместо информации собственно о самих судьях, в выводах содержалась критика ВККС, с одновременным призывом «провести полное и качественное изучение судейского досье» конкретного судьи.

Совместное заявление

29 ноября на сайте ВККС появилось «Совместное заявление Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета добропорядочности», которое сводилось к следующему:

«1. ОСД отменит выводы о несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики от 26 ноября 2024 года в отношении судей Гаевого Александра, Гуковой Русланы, Бурды Петра, Щербака Дениса, Хардиной Оксаны, Кваши Антонины, Рыбки Леси и Смородиновой Ольги для дополнительной проверки.

ОСД как можно быстрее разработает и имплементирует комплекс нормативно-организационных мероприятий, направленных на усиления защиты персональных данных (иной информации с ограниченным доступом), о чем сообщит обществу.

ВККСУ внесет изменения в локальные акты Комиссии в части усовершенствования полного доступа членов ОСД и ОСМЭ к судейским досье.

ВККСУ и ОСД убеждены, что указанные меры положительно повлияют на эффективность квалификационного оценивания судей».

Интересно, что хотя указанное заявление и было названо «общим», почему его текст появился только на сайте ВККС, тогда как на сайте ОСД указанное заявление не опубликовано до сих пор.

Усовершенствование доступа к досье для ОСД и ОСМЭ

А уже 2 декабря ВККС в пленарном заседании согласовала проект изменений в свои внутренние нормативные документы с целью «усовершенствования доступа Общественного совета добропорядочности и Общественного совета международных экспертов к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи)».

Согласно решению Комиссии, предлагается внести изменения в следующие нормативные акты ВККС:

Порядок формирования и ведения судейского досье

Порядок формирования и ведения судейского досье кандидата на должность судьи в электронной форме

Порядок доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности

Также следует отметить, что об удаленном доступе к судейским досье и досье кандидатов на должности судей для членов ОСД и ОСМЭ, речь не идет, ведь такого доступа пока не имеют даже члены ВККС.

Предложенные изменения касаются, прежде всего, уточнения порядка доступа членов ОСД и ОСМЭ к информации из досье судей и кандидатов на должности судей.

В то же время, скорее всего, и ВККС, и ОСД придется дополнительно уточнять нюансы «усовершенствования доступа», поскольку, например, одно дело – ознакомление и обработка информации из судейских досье непосредственно в здании Комиссии, и совсем другое дело – возможность получения в Комиссии данных из досье судей в электронном варианте с последующей проработкой информации не в стенах Комиссии.

Что касается проекта изменений в указанные внутренние нормативные акты Комиссии, то изменения предлагаются следующие.

Так, полный доступ к досье предусматривает право на ознакомление и использование со всеми данными и документами досье без возможности их изменения (удаления), а также их временное хранение.

При этом Комиссия предложила Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов разработать, утвердить и опубликовать регламент обработки персональных данных (иной информации с ограниченным доступом), которая стала известна в результате реализации права полного доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи).

Кроме того, соответствующее обязательство члена Общественного совета добропорядочности и Общественного совета международных экспертов должно также содержать обязательство уничтожить данные и копии документов, полученных им в результате реализации права на полный доступ к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи), после завершение процедуры квалификационного оценивания.

Об уничтожении данных и документов, полученных в результате реализации права полного доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи), члены ОСД и ОСМЭ должны уведомить Комиссию не позднее 10 рабочих дней со дня уничтожения данных.

Что скажут в Высшем совете правосудия, Совете судей и ОСД

Впрочем, согласно решению ВККС, свои консультативные выводы относительно проекта изменений еще предоставят Высший совет правосудия и Совет судей Украины. Указанные выводы в ВККС ждут до 20 декабря.

Также пока не совсем понятно, что по сути инициативы ВККС думает собственно ОСД, ведь Совет добропорядочности согласно проекту изменений должен разработать механизмы защиты персональных данных судей и кандидатов на должности судей, эффективность которых не должна вызывать сомнений у стороннего наблюдателя.

Автор: Вячеслав Хрипун

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