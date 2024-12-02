За неделю украинцы задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия

Украинцы сдали 15 единиц оружия и более 3 тысяч боеприпасов в полицию за первую неделю декларирования.

Источник фото: МВД

За неделю с начала процедуры декларирования огнестрельного оружия, найденного или полученного гражданами. За это время украинцы задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия и 8 914 боеприпасов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, граждане сдали в полицию 15 единиц огнестрельного оружия и 3 221 боеприпас. МВД напоминает, что для декларирования найденного или полученного оружия нужно обратиться в ближайшее подразделение полиции, позвонив по телефону 102, и подать письменное заявление, паспорт, идентификационный код, выписку о месте жительства и фотографию.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

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