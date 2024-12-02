Румыния готовится ко второму туру выборов после признания Конституционным судом результатов действительными.

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Конституционный суд Румынии подтвердил результаты первого тура президентских выборов, состоявшегося 24 ноября. Это решение открывает путь ко второму туру между Келином Джорджеску, неожиданным лидером первого тура, и Еленой Ласкони, кандидатом от партии «Союз спасения Румынии». Об этом сообщает Digi 24.

Ранее было сообщено, что победу в первом туре одержали ультраправый политик Джорджеску и либеральный проевропейский кандидат Ласкони. Однако кандидат Кристиан Тергес, поддерживаемый Румынской национально-консервативной партией, заявил о возможных фальсификациях. Тогда, как сообщалось, Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все голоса на президентских выборах.

В понедельник председатель Конституционного суда Мариан Энаке объявил, что суд отклонил жалобу Тергеса как необоснованную и подтвердил результаты первого тура.

Второй тур выборов состоится 8 декабря.

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