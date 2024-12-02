Румунія готується до другого туру виборів після визнання Конституційним судом результатів дійсними.

Фото: ukrinform

Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів, що відбувся 24 листопада. Це рішення відкриває шлях до другого туру між Келіном Джорджеску, несподіваним лідером першого туру, та Еленою Ласконі, кандидатом від партії «Союз порятунку Румунії». Про це повідомляє Digi 24.

Раніше було повідомлено, що перемогу в першому турі здобули ультраправий політик Джорджеску та ліберальний проєвропейський кандидат Ласконі. Однак кандидат Крістіан Тергес, підтримуваний Румунською національно-консервативною партією, заявив про можливі фальсифікації. Тоді, як повідомлялося, Конституційний суд Румунії постановив перерахувати усі голоси на президентських виборах.

У понеділок голова Конституційного суду Маріан Енаке оголосив, що суд відхилив скаргу Тергеса як необґрунтовану та підтвердив результати першого туру.

Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.

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