Конституційний суд Румунії постановив перерахувати усі голоси на президентських виборах

28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені з першого туру президентських виборів, передає офіційний сайт суду.
Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.
Скарга, подана кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску, була відхилена.
Суд також звернувся до ЦВК з проханням надати результати повторного перерахунку голосів.
Повторний підрахунок голосів може змінити порядок кандидатів, які посідають друге та третє місця. Елена Ласконі лише на соті частини відсотка обійшла чинного прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку.
Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів.
Попри прогнози, у лідерах на виборах — ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску.
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