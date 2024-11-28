Конституційний суд Румунії постановив перерахувати усі голоси на президентських виборах

Всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів мають перерахувати.

Фото: slovoidilo.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені з першого туру президентських виборів, передає офіційний сайт суду.

Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.

Скарга, подана кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску, була відхилена.

Суд також звернувся до ЦВК з проханням надати результати повторного перерахунку голосів.

Повторний підрахунок голосів може змінити порядок кандидатів, які посідають друге та третє місця. Елена Ласконі лише на соті частини відсотка обійшла чинного прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку.

Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів.

Попри прогнози, у лідерах на виборах — ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.