У Києві з 5 грудня стартують офіційні ялинкові ярмарки – список локацій

Ялинкові ярмарки будуть розташовані в усіх районах столиці.

У столиці з 5 грудня почнуть працювати офіційні ярмарки новорічних ялинок, які відкриватимуть поступово. Мешканці міста зможуть придбати святкові дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств, до 31 грудня. Про це повідомив Департамент промисловості і розвитку підприємництва КМДА.

Директор департаменту Володимир Костіков закликав киян купувати ялинки саме на офіційних майданчиках:

«Придбавши новорічне дерево на легальному ярмарку, ви отримаєте якісну ялинку та зробите внесок у розвиток міста, оскільки сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Святкове дерево подарує вашому дому радість і тепло в новорічні дні».

Офіційна купівля ялинок також сприяє захисту довкілля. Як підкреслив Костіков, це важливо для боротьби з нелегальною вирубкою лісів і збереження природних ресурсів.

Киян запрошують завітати на ярмарки та обрати своє святкове дерево, підтримавши екологічно відповідальний підхід до новорічних традицій.

Локації офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва:

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації (навпроти торговельного майданчика «Феофанівський»);

вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»).

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро «Позняки»);

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);

вул. Олександра Мішуги, 4;

вул. Зарічна, 1;

вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро «Осокорки»).

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станція метро «Чернігівська».

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

вул. Дніпроводська, 1;

вул. Зої Гайдай, 2;

площа Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Семена Скляренка, 17;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

просп. Оболонський, 45/28;

вул. Петра Калнишевського, 2;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку «Азов», 3;

вул. Героїв полку «Азов», 12;

вул. Героїв полку «Азов», 34;

вул. Александра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (дві локації);

просп. Литовський, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу «Milk Bar»).

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (три локації);

ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 23;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину «АТБ»);

просп. Європейського Союзу, 37;

просп. Європейського Союзу, 45-А;

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Європейського Союзу, 66;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 28;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції);

ріг вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільча смуга).

Святошинський район:

просп. Берестейський, 117;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Академіка Палладіна, 24;

Святошинська площа, 1;

бульв. Миколи Руденка, 7;

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

бульв. Жуля Верна, 6/10;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 70;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Чорнобильська, 20;

вул. Ірпінська, 76 – 80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Василя Стуса, 20.

Солом’янський район:

вул. Солом’янська, 33;

вул. Солом’янська, 39;

вул. Борщагівська, 154-А (ТЦ «Аркадія»);

вул. Академіка Шалімова, 37;

бульв. Чоколівський, 1;

бульв. Чоколівський, 19 – 21;

бульв. Чоколівський, 20;

бульв. Чоколівський, 24;

просп. Відрадний, 15/45;

просп. Повітряних Сил, 18/2.

Шевченківський район:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецька, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олена Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицька, 13/14.

Продаж здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

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