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У Києві з 5 грудня стартують офіційні ялинкові ярмарки – список локацій

07:00, 29 листопада 2024
Ялинкові ярмарки будуть розташовані в усіх районах столиці.
У Києві з 5 грудня стартують офіційні ялинкові ярмарки – список локацій
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У столиці з 5 грудня почнуть працювати офіційні ярмарки новорічних ялинок, які відкриватимуть поступово. Мешканці міста зможуть придбати святкові дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств, до 31 грудня. Про це повідомив Департамент промисловості і розвитку підприємництва КМДА.

Директор департаменту Володимир Костіков закликав киян купувати ялинки саме на офіційних майданчиках:

«Придбавши новорічне дерево на легальному ярмарку, ви отримаєте якісну ялинку та зробите внесок у розвиток міста, оскільки сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Святкове дерево подарує вашому дому радість і тепло в новорічні дні».

Офіційна купівля ялинок також сприяє захисту довкілля. Як підкреслив Костіков, це важливо для боротьби з нелегальною вирубкою лісів і збереження природних ресурсів.

Киян запрошують завітати на ярмарки та обрати своє святкове дерево, підтримавши екологічно відповідальний підхід до новорічних традицій.

Локації офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва:

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації);
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
  • просп. Академіка Глушкова, 31-А;
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації (навпроти торговельного майданчика «Феофанівський»);
  • вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»).

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • перетин вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вул. Урлівської та Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41-43;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро «Позняки»);
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);
  • вул. Олександра Мішуги, 4;
  • вул. Зарічна, 1;
  • вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро «Осокорки»).

Деснянський район:

  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 95-97;
  • вул. Електротехнічна, 2;
  • вул. Електротехнічна, 4;
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
  • станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станція метро «Чернігівська».

Дніпровський район:

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

  • вул. Дніпроводська, 1;
  • вул. Зої Гайдай, 2;
  • площа Петропавлівська, 2;
  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • вул. Семена Скляренка, 17;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52-А;
  • просп. Оболонський, 45/28;
  • вул. Петра Калнишевського, 2;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Героїв полку «Азов», 3;
  • вул. Героїв полку «Азов», 12;
  • вул. Героїв полку «Азов», 34;
  • вул. Александра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (дві локації);
  • просп. Литовський, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

  • бульв. Миколи Міхновського, 25;
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107;
  • вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу «Milk Bar»).

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (три локації);
  • ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Івана Виговського, 18;
  • вул. Світлицького, 23;
  • вул. Світлицького, 30/20;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину «АТБ»);
  • просп. Європейського Союзу, 37;
  • просп. Європейського Союзу, 45-А;
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);
  • просп. Європейського Союзу, 66;
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Свободи, 28;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції);
  • ріг вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільча смуга).

Святошинський район:

  • просп. Берестейський, 117;
  • просп. Леся Курбаса, 8;
  • просп. Академіка Палладіна, 24;
  • Святошинська площа, 1;
  • бульв. Миколи Руденка, 7;
  • бульв. Миколи Руденка, 13;
  • бульв. Миколи Руденка, 14;
  • бульв. Миколи Руденка, 15;
  • бульв. Жуля Верна, 6/10;
  • вул. Василя Кучера, 5;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 56;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих, 70;
  • вул. Тулузи, 2/58;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • вул. Чорнобильська, 20;
  • вул. Ірпінська, 76 – 80;
  • вул. Підлісна, 1;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
  • вул. Василя Стуса, 20.

Солом’янський район:

  • вул. Солом’янська, 33;
  • вул. Солом’янська, 39;
  • вул. Борщагівська, 154-А (ТЦ «Аркадія»);
  • вул. Академіка Шалімова, 37;
  • бульв. Чоколівський, 1;
  • бульв. Чоколівський, 19 – 21;
  • бульв. Чоколівський, 20;
  • бульв. Чоколівський, 24;
  • просп. Відрадний, 15/45;
  • просп. Повітряних Сил, 18/2.

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
  • вул. Парково-Сирецька, 10;
  • вул. Ольжича, 14;
  • вул. Олена Теліги, 31/1;
  • вул. Щусєва, 5;
  • ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;
  • вул. Дорогожицька, 13/14.

Продаж здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

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