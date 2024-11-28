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АМКУ розпочав розслідування причин підвищення цін на яйці

23:50, 28 листопада 2024
У жовтні 2022 року уже було розпочато дослідження причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торговельних мережах.
АМКУ розпочав розслідування причин підвищення цін на яйці
Джерело фото: Ran Liwen / Unsplash
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує причини підвищення цін на курячі яйця, що почалось у жовтні 2024 року, повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, як зазначається, регулятор вже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:

  • безпосередньо здійснюють виробництво яєць курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку;
  • провадять господарську діяльність з продажу населенню товарів, зокрема яєць курячих;
  • здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць курячих.

Регулятор нагадав, що на ситуацію з підвищенням цін на яйця реагує не вперше. Так, у жовтні 2022 року було розпочато дослідження причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торговельних мережах.

АМКУ також звернув увагу, що розширив рамки дослідження за цією групою товарів, яке було розпочато у вересні-жовтні 2022 року, і пролонгував його до жовтня 2024 року.

«Після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх чинників впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання на кожній із ланок обігу товару будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності або відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції», - резюмували в АМКУ.

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АМКУ

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