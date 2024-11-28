У Держпраці пояснили, як здійснюється оплата понаднормової роботи в умовах воєнного стану

Нрмальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як здійснюється оплата понаднормової роботи в умовах воєнного стану.

Зазначається, що згідно ч.1 ст.6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Відповідно ч. 1 ст. 106 КЗпП України, за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Згідно ч. 2 ст. 106 КЗпП України, за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години.

Разом з цим, ч. 3 ст. 106 КзпПУ встановлено, що у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті.

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