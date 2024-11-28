Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, як здійснюється оплата понаднормової роботи в умовах воєнного стану

23:32, 28 листопада 2024
Нрмальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як здійснюється оплата понаднормової роботи в умовах воєнного стану.

Зазначається, що згідно ч.1 ст.6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Відповідно ч. 1 ст. 106 КЗпП України, за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Згідно ч. 2 ст. 106 КЗпП України, за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години.

Разом з цим, ч. 3 ст. 106 КзпПУ встановлено, що у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС та Україна підписали меморандум, який дозволяє виділити 18,1 млрд євро з обіцяної G7 допомоги

Цей меморандум є кроком до виділення частини коштів Україні, але умови кредиту поки не опубліковані.

Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким дезертири та військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат.

Військовий збір з зарплат зросте до 5% – Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – Президент підписав закон про підвищення податків.

Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва