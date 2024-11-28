В Гоструда объяснили, как осуществляется оплата сверхурочной работы в условиях военного положения

Нормальная продолжительность рабочего времени в период военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как осуществляется оплата сверхурочной работы в условиях военного положения.

Отмечается, что согласно ч.1 ст.6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры ( в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.).

Соответственно ч. 1 ст. 106 КЗоТ Украины, по почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере часовой ставки. Согласно ч. 2 ст. 106 КЗоТ Украины, по сдельной системе оплаты труда за работу в сверхурочное время выплачивается доплата в размере 100 процентов тарифной ставки работника соответствующей квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе, - за все отработанные сверхурочные часы.

Вместе с тем, ч. 3 ст. 106 КЗоТ установлено, что в случае суммированного учета рабочего времени оплачиваются как сверхурочные все часы, отработанные сверх установленного рабочего времени в учетном периоде, в порядке, предусмотренном частями первой и второй настоящей статьи.

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