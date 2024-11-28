В одном из районов Киева обнаружили остатки авиационной крылатой ракеты Х-55, фото

Обломки, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без вмешательства.

В Киеве пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как указывают в ГСЧС, обломки, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Следовательно, гражданам напоминают, что:

Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему.

Сразу сообщите о находке по номеру «101».

Помните, что то, что кажется безопасным, может таить смертельную опасность.

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