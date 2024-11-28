В одном из районов Киева обнаружили остатки авиационной крылатой ракеты Х-55, фото

В Киеве пиротехники ГСЧС обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Как указывают в ГСЧС, обломки, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без оперативного вмешательства.
Следовательно, гражданам напоминают, что:
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