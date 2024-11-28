Коллектив Днепропетровского админсуда присоединился к благотворительной акции по сдаче крови

Это уже не первое благотворительное мероприятие, которое организовывают работники Днепропетровского окружного административного суда.

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

Судьи и работники Днепропетровского окружного административного суда приняли участие в благотворительной акции по сдаче донорской крови. Они передали запасы крови Днепропетровской областной станции переливания для поддержки пациентов, которые в этом нуждаются. Об этом сообщает Днепропетровский окружной административный суд.

Участники акции подчеркнули, что в условиях войны донорская кровь является незаменимой для лечения и реабилитации раненых бойцов ВСУ, которые проходят лечение в медучреждениях области.

Эта инициатива является частью постоянной деятельности коллектива суда, направленной на поддержку Вооруженных Сил Украины и местных больниц. Суд уже не впервые участвует в благотворительных мероприятиях, помогая тем, кто в этом больше всего нуждается.

Работники суда отметили, что сдача крови является не только гуманитарным шагом, но и символом единства. Они призвали всех неравнодушных присоединиться к подобным акциям. «Каждый донорский шаг приближает нас к победе и помогает сохранить человеческие жизни», - отметили участники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.