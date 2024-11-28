Колектив Дніпропетровського адмінсуду долучився до благодійної акції зі здачі крові

Це вже не перший благодійний захід, який організовують працівники Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Судді та працівники Дніпропетровського окружного адміністративного суду взяли участь у благодійній акції зі здачі донорської крові. Вони передали запаси крові Дніпропетровській обласній станції переливання для підтримки пацієнтів, які цього потребують. Про це повідомляє Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Учасники акції підкреслили, що в умовах війни донорська кров є незамінною для лікування та реабілітації поранених бійців ЗСУ, які проходять лікування в медзакладах області.

Ця ініціатива є частиною постійної діяльності колективу суду, спрямованої на підтримку Збройних Сил України та місцевих лікарень. Суд уже не вперше бере участь у благодійних заходах, допомагаючи тим, хто цього найбільше потребує.

Працівники суду наголосили, що здача крові є не лише гуманітарним кроком, а й символом єдності. Вони закликали всіх небайдужих приєднатися до подібних акцій. «Кожен донорський крок наближає нас до перемоги та допомагає зберегти людські життя», – зазначили учасники.

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