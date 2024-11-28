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АМКУ начал расследование причин повышения цен на яйца

23:50, 28 ноября 2024
В октябре 2022 года уже было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.
АМКУ начал расследование причин повышения цен на яйца
Источник фото: Ran Liwen / Unsplash
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует причины повышения цен на куриные яйца, которое началось в октябре 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, как отмечается, регулятор уже направил требования о предоставлении информации субъектам хозяйствования, которые:

  • непосредственно осуществляют производство куриных яиц и формируют первичное предложение на соответствующем товарном рынке;
  • осуществляют хозяйственную деятельность по продаже населению товаров, в частности куриных яиц;
  • осуществляют производство комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.

Регулятор напомнил, что на ситуацию с повышением цен на яйца реагирует не в первый раз. Так, в октябре 2022 года было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.

АМКУ также обратил внимание, что расширил рамки исследования по этой группе товаров, которое было начато ​​в сентябре-октябре 2022 года, и пролонгировал его до октября 2024 года.

«После получения от участников рынка ответов на требования и последующего анализа всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования на каждом из звеньев обращения товара будут сформированы окончательные выводы относительно наличия или отсутствия в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции» , – резюмировали в АМКУ.

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АМКУ

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