В Киеве с 5 декабря стартуют официальные елочные ярмарки – список локаций

Елочные ярмарки будут расположены во всех районах столицы.

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В столице с 5 декабря начнут работать официальные ярмарки новогодних елок, которые будут открывать постепенно. Жители города смогут приобрести праздничные деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств, до 31 декабря. Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Директор департамента Владимир Костиков призвал киевлян покупать елки именно на официальных площадках:

«Приобретя новогоднее дерево на легальной ярмарке, вы получите качественную елку и сделаете вклад в развитие города, поскольку уплаченные налоги направляются в бюджет столицы. Праздничное дерево подарит вашему дому радость и тепло в новогодние дни».

Официальная покупка елок также способствует защите окружающей среды. Как подчеркнул Костиков, это важно для борьбы с нелегальной вырубкой лесов и сохранения природных ресурсов.

Киевлян приглашают посетить ярмарки и выбрать свое праздничное дерево, поддержав экологически ответственный подход к новогодним традициям.

Локації офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва:

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації (навпроти торговельного майданчика «Феофанівський»);

вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;

вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»).

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро «Позняки»);

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);

вул. Олександра Мішуги, 4;

вул. Зарічна, 1;

вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро «Осокорки»).

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станція метро «Чернігівська».

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

вул. Дніпроводська, 1;

вул. Зої Гайдай, 2;

площа Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Семена Скляренка, 17;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

просп. Оболонський, 45/28;

вул. Петра Калнишевського, 2;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку «Азов», 3;

вул. Героїв полку «Азов», 12;

вул. Героїв полку «Азов», 34;

вул. Александра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (дві локації);

просп. Литовський, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу «Milk Bar»).

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (три локації);

ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 23;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 13;

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину «АТБ»);

просп. Європейського Союзу, 37;

просп. Європейського Союзу, 45-А;

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Європейського Союзу, 66;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 28;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції);

ріг вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільча смуга).

Святошинський район:

просп. Берестейський, 117;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Академіка Палладіна, 24;

Святошинська площа, 1;

бульв. Миколи Руденка, 7;

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

бульв. Жуля Верна, 6/10;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 70;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Чорнобильська, 20;

вул. Ірпінська, 76 – 80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Василя Стуса, 20.

Солом’янський район:

вул. Солом’янська, 33;

вул. Солом’янська, 39;

вул. Борщагівська, 154-А (ТЦ «Аркадія»);

вул. Академіка Шалімова, 37;

бульв. Чоколівський, 1;

бульв. Чоколівський, 19 – 21;

бульв. Чоколівський, 20;

бульв. Чоколівський, 24;

просп. Відрадний, 15/45;

просп. Повітряних Сил, 18/2.

Шевченківський район:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецька, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олена Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицька, 13/14.

Продаж здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

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