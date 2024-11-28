Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все голоса на президентских выборах

28 ноября Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все действительные и недействительные бюллетени из первого тура президентских выборов, передает официальный сайт суда.
Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвиняет ЦИК в фальсификациях голосов кандидатки Елены Ласкони, которая стала второй.
Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску о мошенничестве, совершенном кандидатом Келином Джорджеску, была отклонена.
Суд также обратился в ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.
Повторный подсчет голосов может изменить порядок кандидатов, занимающих второе и третье места. Елена Ласкони всего на сотые части процента обошла действующего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.
Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошел первый тур президентских выборов.
В лидеры на выборах вышел ультранационалистический кандидат Келин Георгеску.
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