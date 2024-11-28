Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все голоса на президентских выборах

Все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов должны быть перечислены.

Фото: slovoidilo.ua

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28 ноября Конституционный суд Румынии постановил пересчитать все действительные и недействительные бюллетени из первого тура президентских выборов, передает официальный сайт суда.

Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвиняет ЦИК в фальсификациях голосов кандидатки Елены Ласкони, которая стала второй.

Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску о мошенничестве, совершенном кандидатом Келином Джорджеску, была отклонена.

Суд также обратился в ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.

Повторный подсчет голосов может изменить порядок кандидатов, занимающих второе и третье места. Елена Ласкони всего на сотые части процента обошла действующего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошел первый тур президентских выборов.

В лидеры на выборах вышел ультранационалистический кандидат Келин Георгеску.

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