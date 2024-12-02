Зеленський підписав указ про санкції проти розробників та постачальників безпілотників для Росії

Україна наклала санкції на понад сто російських осіб і компаній, що підтримують військову агресію РФ.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить новий пакет санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, що підтримують російську військову систему.

Указ №796/2024 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» опублікований на сайті Офісу Президента.

Згідно з документом, санкції вводяться на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2024 року, яке стосується осіб, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням безпілотників для російських військових, а також тих, хто допомагає ввозити в Росію критичні компоненти і навчає операторів дронів. Загалом санкції торкнуться більше сотні суб'єктів.

Президент зазначив, що Україна активно співпрацює з партнерами для синхронізації санкцій. Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», – зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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