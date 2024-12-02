Практика судів
  1. В Україні

Зеленський підписав указ про санкції проти розробників та постачальників безпілотників для Росії

21:03, 2 грудня 2024
Україна наклала санкції на понад сто російських осіб і компаній, що підтримують військову агресію РФ.
Зеленський підписав указ про санкції проти розробників та постачальників безпілотників для Росії
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить новий пакет санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, що підтримують російську військову систему.

Указ №796/2024 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» опублікований на сайті Офісу Президента.

Згідно з документом, санкції вводяться на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2024 року, яке стосується осіб, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням безпілотників для російських військових, а також тих, хто допомагає ввозити в Росію критичні компоненти і навчає операторів дронів. Загалом санкції торкнуться більше сотні суб'єктів.

Президент зазначив, що Україна активно співпрацює з партнерами для синхронізації санкцій. Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», – зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія санкції указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

Верховна Рада ухвалить закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

В адміністрації Джо Байдена розчаровані рішенням не мобілізувати 18-річних українців – The Washington Post

У Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду