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Підтримка України залишатиметься непохитною, – Шольц написав послання Путіну

20:49, 2 грудня 2024
Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Підтримка України залишатиметься непохитною, – Шольц написав послання Путіну
Фото: GettyImagеs
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Після прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримка України з боку Німеччини залишатиметься незмінною.

У своєму повідомленні в соцмережах він зазначив: «Моє послання Путіну з Києва: наша підтримка України залишатиметься непохитною».

Крім того, за його словами, Німеччина готова допомагати українському народу стільки, скільки буде потрібно.

«Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки буде необхідно», — додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Зеленський на прес-конференції з Шольцем заявив, що Росія має піти «на три букви».

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путін війна Олаф Шольц

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