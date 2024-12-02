Поддержка Украины будет оставаться непоколебимой, – Шольц написал послание Путину

После пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны Германии будет оставаться неизменной.
В своем сообщении в соцсетях он отметил: «Мое послание Путину из Киева: наша поддержка Украины будет оставаться непоколебимой».
Кроме того, по его словам, Германия готова помогать украинскому народу столько, сколько потребуется.
«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько будет необходимо», – добавил он.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский на пресс-конференции с Шольцем заявил, что Россия должна пойти «на три буквы».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.