Поддержка Украины будет оставаться непоколебимой, – Шольц написал послание Путину

Олаф Шольц заявил, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Фото: GettyImagеs

После пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны Германии будет оставаться неизменной.

В своем сообщении в соцсетях он отметил: «Мое послание Путину из Киева: наша поддержка Украины будет оставаться непоколебимой».

Кроме того, по его словам, Германия готова помогать украинскому народу столько, сколько потребуется.

«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько будет необходимо», – добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский на пресс-конференции с Шольцем заявил, что Россия должна пойти «на три буквы».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.