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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $725 млн

20:39, 2 декабря 2024
Новый пакет помощи от США будет включать системы противодействия беспилотникам и боеприпасы.
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $725 млн
Фото: volynnews
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Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительных 725 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи. Пакет будет включать системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы, сообщает агентство АР.

По словам анонимных американских чиновников, которые подтвердили информацию, новый пакет помощи также будет содержать больше противопехотных наземных мин для сдерживания российских и северокорейских сил в Курской области России. Однако чиновники не подтвердили, будет ли пакет включать боеприпасы для HIMARS. Украина, в свою очередь, настаивала на поставке большего количества ракет дальнего радиуса для поражения целей на территории России.

Этот пакет является частью более широкого обязательства президента Джо Байдена потратить все средства, одобренные Конгрессом в начале 2024 года, на военную помощь Украине до завершения его срока в должности 20 января.

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США

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