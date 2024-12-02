Практика судов
  1. Суд инфо

ВАКС отказал в освобождении министра времен Януковича от уголовной ответственности

20:27, 2 декабря 2024
Экс-министр Николай Присяжнюк останется под следствием – ВАКС отклонил ходатайство прокурора.
ВАКС отказал в освобождении министра времен Януковича от уголовной ответственности
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об освобождении от уголовной ответственности бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, который занимал эту должность в 2010-2014 годах. Согласно решению суда, дело № 991/10862/24 передано в НАБУ для продолжения досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Экс-министру инкриминируется завладение государственными средствами на сумму почти 540 млн грн, что эквивалентно около 68,2 млн долларов США на момент совершения преступления. Сначала он был подозреваемый по статье 191 УК Украины, однако позже квалификация изменилась на ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Суд также постановил направить гражданский иск Фонда государственного имущества Украины о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в НАБУ для присоединения к уголовному производству.

Полный текст постановления будет объявлен 6 декабря 2024 года. По Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС уголовная ответственность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендовали одобрить законопроект Кабмина о принудительном лишении права пользования землей для строительства военных построек

Комитет рекомендовал принять законопроект правительства, которым предлагается принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности на строительство и содержание военных сооружений.

Верховная Рада примет закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований считать», что бизнес может «помешать» расследованию

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

В администрации Джо Байдена разочарованы решением не мобилизовать 18-летних украинцев – The Washington Post

У Байдена надеялись, что украинские власти мобилизуют ребят от 18 до 25 лет, и «разочарованы» отсутствием этого решения.

Субъекты назначения членов Высшего совета правосудия смогут самостоятельно увольнять членов ВСП по своей квоте при наличии оснований – законопроект

Также авторы законопроекта предлагают приравнять заработные платы членов ВСП к окладу судьи местного суда и прекратить участие в конкурсах на должности судей действующих членов Высшего совета правосудия.

Командир роты получил десять суток гауптвахты за то, что его подчиненные самовольно покинули часть – решение суда

Лейтенанта признали виновным в массовом оставлении его подчиненными воинской части.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду