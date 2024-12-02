ВАКС отказал в освобождении министра времен Януковича от уголовной ответственности

Экс-министр Николай Присяжнюк останется под следствием – ВАКС отклонил ходатайство прокурора.

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Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об освобождении от уголовной ответственности бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, который занимал эту должность в 2010-2014 годах. Согласно решению суда, дело № 991/10862/24 передано в НАБУ для продолжения досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Экс-министру инкриминируется завладение государственными средствами на сумму почти 540 млн грн, что эквивалентно около 68,2 млн долларов США на момент совершения преступления. Сначала он был подозреваемый по статье 191 УК Украины, однако позже квалификация изменилась на ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Суд также постановил направить гражданский иск Фонда государственного имущества Украины о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в НАБУ для присоединения к уголовному производству.

Полный текст постановления будет объявлен 6 декабря 2024 года. По Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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