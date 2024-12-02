Как уменьшить задержки в поставках оборонной продукции – Комитет рекомендовал Раде законопроект

Комитет по вопросам экономического развития обсудил изменения в Хозяйственный кодекс для поддержки оборонной промышленности.

Фото: ОПК

На очередном заседании Комитета по вопросам экономического развития был обсужден проект Закона об изменениях в Хозяйственный кодекс Украины, который направлен на поддержку отечественного оборонно-промышленного комплекса в условиях военного положения. Законопроект №12202 предусматривает уменьшение финансовой нагрузки на предприятия, выполняющие государственные контракты по оборонным закупкам. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Основной целью изменений является обеспечение стабильной работы оборонных предприятий, позволяя им сосредоточить имеющиеся ресурсы на выполнении контрактов без риска дополнительных финансовых санкций. Это, в свою очередь, должно уменьшить задержки в поставках критически важной оборонной продукции и способствовать эффективному выполнению оборонных контрактов.

После обсуждения законопроекта Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня сессии и принять за основу и в целом как Закон.

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