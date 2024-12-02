«Не последние перестановки» – Зеленский анонсировал новые кадровые ротации в Силах обороны и Генштабе

Кадровые изменения являются частью Плана устойчивости и они необходимы, чтобы «двигаться быстрее.

Фото: inkorr.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве заявил, что в Силах обороны и Генеральном штабе впереди – кадровые изменения, подчеркнув необходимость ускорения реформ и принятия решений. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя Офиса Президента Павла Палису. Кроме того, новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначен Михаил Драпатый.

К тому же ранее Президент заявлял, что генералы должны быть в окопах. Кадровые изменения на фронте являются частью Плана устойчивости, который он представил в Раде.

«Недавно я представлял План устойчивости прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наши военные являются одним из главных приоритетов единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы, конкретные решения», - отметил Зеленский.

По словам главы государства, эти изменения не будут последними, ведь реформы в оборонной сфере продолжаются.

«Эти конкретные решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее», - добавил Президент.

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