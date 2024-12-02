«Не останні перестановки» – Зеленський анонсував нові кадрові ротації у Силах оборони та Генштабі

Кадрові зміни є частиною Плану стійкості і вони необхідні, щоб «рухатися швидше.

Фото: inkorr.com

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві заявив, що у Силах оборони та Генеральному штабі попереду – кадрові зміни, наголосивши на необхідності пришвидшення реформ та ухвалення рішень. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу Президента Павла Палісу. Крім того, новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого.

До того ж раніше Президент заявляв, що генерали мають бути в окопах. Кадрові зміни на фронті є частиною Плану стійкості, який він представив у Раді.

«Нещодавно я представляв План стійкості передусім усередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наші військові є одним із головних пріоритетів єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення», – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ці зміни не будуть останніми, адже реформи в оборонній сфері продовжуються.

«Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше», – додав Президент.

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