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Як зменшити затримки в постачанні оборонної продукції – Комітет рекомендував Раді законопроект

20:15, 2 грудня 2024
Комітет з питань економічного розвитку обговорив зміни до Господарського кодексу для підтримки оборонної промисловості.
Як зменшити затримки в постачанні оборонної продукції – Комітет рекомендував Раді законопроект
Фото: ОПК
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На черговому засіданні Комітету з питань економічного розвитку було обговорено проект Закону щодо змін до Господарського кодексу України, який спрямований на підтримку вітчизняного оборонно-промислового комплексу в умовах воєнного стану. Законопроект №12202 передбачає зменшення фінансового навантаження на підприємства, що виконують державні контракти з оборонних закупівель. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Основною метою змін є забезпечення стабільної роботи оборонних підприємств, дозволяючи їм зосередити наявні ресурси на виконанні контрактів без ризику додаткових фінансових санкцій. Це, в свою чергу, має зменшити затримки у постачанні критично важливої оборонної продукції та сприяти ефективному виконанню оборонних контрактів.

Після обговорення законопроекту Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного сесії та прийняти за основу та в цілому як Закон.

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Верховна Рада України законопроект ЗСУ

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