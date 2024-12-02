ВАКС відмовив у звільненні міністра часів Януковича від кримінальної відповідальності

Ексміністр Микола Присяжнюк залишиться під слідством – ВАКС відхилив клопотання прокурора.

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Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо звільнення від кримінальної відповідальності колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Присяжнюка, який займав цю посаду в 2010-2014 роках. Згідно з рішенням суду, справу № 991/10862/24 передано до НАБУ для продовження досудового розслідування. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Ексміністру інкримінується заволодіння державними коштами на суму майже 540 млн грн, що еквівалентно близько 68,2 млн доларів США на момент вчинення злочину. Спочатку він був підозрюваний за статтею 191 КК України, проте пізніше кваліфікація змінилася на ч. 2 ст. 364 КК України.

Суд також ухвалив направити цивільний позов Фонду державного майна України щодо відшкодування збитків, завданих злочином, до НАБУ для приєднання до кримінального провадження.

Повний текст ухвали буде оголошено 6 грудня 2024 року. За Конституцією України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в суді.

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