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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $725 млн

20:39, 2 грудня 2024
Новий пакет допомоги від США включатиме системи протидії безпілотникам та боєприпаси.
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $725 млн
Фото: volynnews
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Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткових 725 мільйонів доларів у рамках нового пакету військової допомоги. Пакет включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпаси, повідомляє агентство АР.

За словами анонімних американських чиновників, які підтвердили інформацію, новий пакет допомоги також міститиме більше протипіхотних наземних мін для стримування російських і північнокорейських сил у Курській області Росії. Однак чиновники не підтвердили, чи включатиме пакет боєприпаси для HIMARS. Україна, у свою чергу, наполягала на постачанні більшої кількості ракет дальнього радіусу для ураження цілей на території Росії.

Цей пакет є частиною ширшого зобов'язання президента Джо Байдена витратити всі кошти, схвалені Конгресом на початку 2024 року, на військову допомогу Україні до завершення його терміну на посаді 20 січня.

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США

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