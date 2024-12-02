Зеленский подписал указ о санкциях против разработчиков и поставщиков беспилотников для России

Украина наложила санкции на более ста российских лиц и компаний, поддерживающих военную агрессию РФ.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит новый пакет санкций против российских физических и юридических лиц, поддерживающих российскую военную систему.

Указ №796/2024 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2024 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на сайте Офиса Президента.

Согласно документу, санкции вводятся на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2024 года, которое касается лиц, занимающихся разработкой, производством и поставкой беспилотников для российских военных, а также тех, кто помогает ввозить в Россию критические компоненты и обучает операторов дронов. В общем санкции коснутся более сотни субъектов.

Президент отметил, что Украина активно сотрудничает с партнерами для синхронизации санкций. Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. Всего более сотни субъектов», - отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

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