За тиждень українці задекларували 215 одиниць вогнепальної зброї

Українці здали 15 одиниць зброї та більше 3 тисяч боєприпасів до поліції за перший тиждень декларування.

Джерело фото: МВС

За тиждень з початку процедури декларування вогнепальної зброї, знайденої або отриманої громадянами. За цей час українці задекларували 215 одиниць вогнепальної зброї та 8 914 боєприпасів, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, громадяни здали до поліції 15 одиниць вогнепальної зброї та 3 221 боєприпас. МВС нагадує, що для декларування знайденої або отриманої зброї потрібно звернутися до найближчого підрозділу поліції, зателефонувавши за номером 102, та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання та фотокартку.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

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