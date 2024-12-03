ВККС хоче надати ГРД та ГРМЕ повний доступ до суддівських досьє, але Комісія хоче гарантій, що інформація не буде передана стороннім особам

Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів запропоновано самим розробити ефективні механізми захисту персональних даних суддів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів намагається налагодити відносини з Громадською радою доброчесності та вирішити питання з наданням ГРД повноцінного «повного» доступу до досьє суддів та кандидатів на посади суддів.

Водночас ГРД та ГРМЕ запропоновано самостійно вирішити, як вони зможуть забезпечити збереження персональних даних суддів та кандидатів на посади судді.

Проблеми з доступом до досьє суддів

Нагадаємо, що протягом 2024 року Громадська рада доброчесності неодноразово висувала претензії до ВККС у зв’язку з тим, що так званий «повний доступ» до суддівських досьє, який ГРД отримала завдяки змінам до Закону «Про судоустрій і статус суддів» у 2023 році, залишається фактично формальним.

У ГРД повідомляли, що через неузгодженість змін до закону з внутрішніми нормативними актами ВККС, члени Ради доброчесності не можуть фізично опрацьовувати інформацію з досьє суддів, а можуть лише її переглядати. Через такий стан речей, за словами представників ГРД, вони не встигають здійснювати якісну перевірку суддів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у листопаді ГРД звинуватила ВККС у небажанні допомагати громадськості у вирішенні проблем з доступом до досьє, що, на думку ГРД, ставить під питання ефективну участь громадськості у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів.

У свою чергу в Комісії повідомили, що не можуть чекати місяцями та постійно відкладати співбесіди з суддями. Наприклад, ГРД у листопаді повідомила, що не змогла перевірити суддів, співбесіди з якими розпочалися ще влітку.

26 листопада ГРД оприлюднила негативні висновки стосовно восьми суддів, які мали проходити співбесіди, у достатньо незвичному форматі – замість інформації власне про самих суддів, у висновках містилися критика ВККС і з одночасними закликом «провести повне та якісне дослідження суддівського досьє» конкретного судді.

Спільна заява

29 листопада на сайті ВККС з’явилася «Спільна заява Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності», яка зводилася до наступного:

«1. ГРД скасує висновки про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики від 26 листопада 2024 року стосовно суддів Гаєвого Олександра, Гукової Руслани, Бурди Петра, Щербака Дениса, Хардіної Оксани, Кваші Антоніни, Рибки Лесі та Смородінової Ольги для додаткової перевірки відповідності критеріям доброчесності і професійної етики.

ГРД якнайшвидше розробить та імплементує комплекс нормативно-організаційних заходів, спрямованих на посилення захисту персональних даних (іншої інформації з обмеженим доступом), про що повідомить суспільство. ВККСУ внесе зміни до локальних актів Комісії в частині удосконалення повного доступу членів ГРД та ГРМЕ до суддівських досьє. ВККСУ і ГРД переконані, що зазначені заходи позитивно вплинуть на ефективність кваліфікаційного оцінювання суддів».

Цікаво, що хоча зазначена заява і була названа «спільною», чомусь її текст з’явився лише на сайті ВККС, тоді як на сайті ГРД вказана заява не оприлюднена досі.

Вдосконалення доступу до досьє для ГРД та ГРМЕ

А вже 2 грудня ВККС у пленарному засіданні погодила проект змін до своїх внутрішніх нормативних документів з метою «вдосконалення доступу Громадської ради доброчесності та Громадської ради міжнародних експертів до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)».

Згідно з рішенням Комісії, пропонується внести зміни до таких нормативних актів ВККС:

Порядок формування і ведення суддівського досьє

Порядок формування і ведення суддівського досьє кандидата на посаду судді в електронній формі

Порядок доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності

Також слід зазначити, що про віддалений доступ до суддівських досьє та досьє кандидатів на посади суддів для членів ГРД та ГРМЕ, безпосередньо мова не йде, адже такого доступу наразі не мають навіть члени ВККС.

Запропоновані зміни стосуються перш за все уточнення порядку доступу членів ГРД та ГРМЕ до інформації з досьє суддів та кандидатів на посади суддів.

Водночас, скоріш за все, і ВККС, і ГРД доведеться додатково уточнювати нюанси «вдосконалення доступу», оскільки, наприклад, одна справа – це ознайомлення та обробка інформації з суддівських досьє безпосередньо в будівлі Комісії, і зовсім інша справа – можливість отримання в Комісії даних з досьє суддів в електронному варіанті з подальшим опрацюванням інформації не в стінах Комісії.

Що стосується проекту змін до вказаних внутрішніх нормативних актів Комісії, то зміни пропонуються наступні.

Так, повний доступ до досьє передбачає «право на ознайомлення та використання всіх даних і документів досьє без можливості їх зміни (видалення), а також їх тимчасове зберігання».

При цьому Комісія запропонувала Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів розробити, затвердити та опублікувати регламент обробки персональних даних (іншої інформації з обмеженим доступом), яка їм стала відома за наслідками реалізації права повного доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

Крім того, відповідне зобов’язання члена Громадської ради доброчесності та Громадської ради міжнародних експертів має також містити зобов’язання знищити дані і копії документів, які ним отримані за наслідками реалізації права на повний доступ до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), після завершення процедури кваліфікаційного оцінювання.

Про знищення даних та документів, які були отриманні за наслідками реалізації права повного доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), члени ГРД та ГРМЕ мають повідомити Комісію не пізніше 10 робочих днів з дня знищення даних.

Що скажуть у Вищій раді правосуддя, РСУ та ГРД

Втім відповідно до рішення ВККС, свої консультативні висновки стосовно проекту змін ще мають надати Вища рада правосуддя та Рада суддів України. Зазначені висновки у ВККС чекають до 20 грудня.

Також поки що не зовсім зрозуміло, що по суті ініціативи ВККС думає ГРД, адже Рада доброчесності згідно до проекту змін повинна розробити механізми захисту персональних даних суддів та кандидатів на посади суддів, ефективність яких не повинна викликати сумнівів у стороннього спостерігача.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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