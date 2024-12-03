Україна, скоріш за все, не отримає запрошення до НАТО цього тижня, — ЗМІ

Як повідомляється, на те, щоб досягти консенсусу щодо цього питання «підуть тижні і навіть місяці».

Серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня. Про це пише Reuters.

Зазначається, що у листі до своїх колег по НАТО перед зустріччю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії на користь ведення війни, а саме прагнення не допустити вступу України до Альянсу.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, на те, щоб досягти консенсусу щодо цього питання "підуть тижні і навіть місяці". Якщо під час зустрічі міністрів запрошення України раптом стане предметом серйозного обговорення, "це буде несподіванка".

Інший чиновник сказав, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи в можливі переговори".

Нагадаємо, що Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

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